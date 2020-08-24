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    Final maçı sonrası Paris savaş alanına döndü

    Final maçı sonrası Paris savaş alanına döndü

    PSG'li taraftarlar, Bayern Münih'e kaybedilen Şampiyonlar Ligi finali sonrası Paris sokaklarını birbirine kattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 08:36
    • Güncelleme : 24.08.2020 - 08:36
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    Final maçı sonrası Paris savaş alanına döndü

    Şampiyonlar Ligi final maçında Bayern Münih ile PSG, Lizbon'da karşı karşıya geldi.

    Coman'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup eden Alman devi, kupanın sahibi oldu.

    Final maçı sonrası Paris savaş alanına döndü #1

    Katarlı iş adamı Nasser Al Khelaifi tarafından satın alınan ve milyon eurolar harcamasına rağmen bir türlü Devler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşamayan Fransız ekibinde büyük üzüntü yaşıyor.

    Final maçı sonrası Paris savaş alanına döndü - İZLE

    Final maçı sonrası Paris savaş alanına döndü #2

    ARABALARI YAKTILAR

    Yenilgiyi hazmedemeyen ve maç sonu sokaklara inen Fransız holiganlar, ortalığı birbirine kattı.

    Arabaları yakan, dükkanların camlarını kıran ve polisle çatışan Fransız taraftarlar, Paris'i adeta savaş alanına çevirdi.

    Final maçı sonrası Paris savaş alanına döndü #3

    Final maçı sonrası Paris savaş alanına döndü #4

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