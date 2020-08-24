PSG'li taraftarlar, Bayern Münih'e kaybedilen Şampiyonlar Ligi finali sonrası Paris sokaklarını birbirine kattı.

Şampiyonlar Ligi final maçında Bayern Münih ile PSG, Lizbon'da karşı karşıya geldi.

Coman'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup eden Alman devi, kupanın sahibi oldu.

Katarlı iş adamı Nasser Al Khelaifi tarafından satın alınan ve milyon eurolar harcamasına rağmen bir türlü Devler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşamayan Fransız ekibinde büyük üzüntü yaşıyor.

Final maçı sonrası Paris savaş alanına döndü - İZLE

ARABALARI YAKTILAR

Yenilgiyi hazmedemeyen ve maç sonu sokaklara inen Fransız holiganlar, ortalığı birbirine kattı.

Arabaları yakan, dükkanların camlarını kıran ve polisle çatışan Fransız taraftarlar, Paris'i adeta savaş alanına çevirdi.