Dolar
7.9016
-0.3995%
Euro
9.3165
0.2194%
Altın
1912.68
0.6959%
Borsa
1203.2
0.8778%
G. Altın
486.78
0.4477%
Bitcoin
91353.09
1.6266%
EXEN Coin
11.66
1.12%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Finalin İstanbul'da yapılacağı Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

    Temsilcimiz Başakşehir'in de yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla start alacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 13:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Finalin İstanbul'da yapılacağı Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

    BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ LEİPZİG

    Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Başakşehir, H Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Almanya'nın Leipzig ekibine konuk olacak.

    Finalin İstanbul da yapılacağı Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor #1

    Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

    Yarın:

    19.55 Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika)
    19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya)
    22.00 Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya)
    22.00 Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
    22.00 Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya)
    22.00 Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)
    22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)
    22.00 Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir

    21 Ekim Çarşamba:

    19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
    19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
    22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
    22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
    22.00 Olimpiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa)
    22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)
    22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)
    22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir