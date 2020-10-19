Finalin İstanbul'da yapılacağı Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

Temsilcimiz Başakşehir'in de yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla start alacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ LEİPZİG

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Başakşehir, H Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Almanya'nın Leipzig ekibine konuk olacak.

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.55 Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika)

19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya)

22.00 Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

22.00 Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir

21 Ekim Çarşamba:

19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

22.00 Olimpiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)

22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya)