France Football: PSG, Başakşehir'e karşı ezildi

Fransız basını, PSG'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçın ardından temsilcimiz Başakşehir'in futbolunu övdü.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen dün akşam PSG'ye 2-0 yenildi.

Karşılaşmayla ilgili yorumda bulunan Fransız basını, turuncu-lacivertlilerin daha iyi oynadığını belirtti.

İşte atılan manşetlerden bazıları:

FRANCE FOOTBALL: PSG ORTA SAHADA EZİLDİ

"Zafere rağmen PSG'de toplu ilgisizlik sorunu vardı. Kazandılar ama parlamadılar. PSG'de monoton, ilgisiz, yumuşak, pasif, özelliksiz bir takım görüntüsü vardı. Neymar'ın sakatlığıyla PSG, Başakşehir'in 4-3-3'üne karşı çoğu zaman orta sahada ezildi. Topal-Kahveci-Özcan üçlüsüne karşı oynayan Herrera ve Marquinhos şaşkına döndü ve çoğu zaman sadece boşluğa doğru koşu yaptı. Ve kimse bu sayısal yetersizliği telafi etmediği için, İstanbul kulübü birçok kez atağa kalktı. Böylece Türkler, Parisliler kadar (16 kez) şut çekti. Neyse ki, Keylor Navas, özellikle Edin Visca'nın (16., 57.) önünde uyanıktı ve takım arkadaşlarının pasifliğini gol yemeden atlattı. Navas'ın daha güçlü bir rakibe aynı şekilde atlatabilmesi pek mümkün değil."





L'EQUİPE: VISCA, NAVAS'I ZORLADI

"Teşekkürler Moise Kean! PSG, Kean sayesinde Başakşehir'den kurtuldu. Neymar'ın çıkışından bitiş düdüğüne kadar Tuchel hiç sakin kalamadı. ManU yenilgisinden sonra Türkiye'de olası bir puan kaybı Tuchel'i çok yaralardı. Alman teknik adam bu yüzden ilk 11'i şaşırtıcı derece yıldızlarla bezeli güçlü şekilde çıkardı. İlk periyotta PSG sadece bir kez kaleyi bulabilirken, Visca Navas'ı üst üste zorladı. Enzo Crivelli'nin takım arkadaşları tehlikeli ama etkisizdi. Sahada bir kimlik ortaya koyamayan PSG, 2 gol sayesinde kazandı."





MAXIFOOT: PSG, TÜRK TUZAĞINDAN KEAN SAYESİNDE KURTULDU

"PSG, Türk tuzağından Kean sayesinde kurtuldu. Hayal kırıklığı olan ilk yarının ötesinde PSG hiçbir yaratıcılık gösteremedi."

LE PARISIEN: NAVAS PSG'Yİ AYAKTA TUTTU

"Paris'in kurtarıcısı Moise Kean! Paris'in grubun en zayıfı zannedilen Başakşehir karşısında rahat kazanması bekleniyordu. Tuchel'in 'Bu adam benim için ve kulüp bir için armağan' dediği Navas'ın Rafael, Visca ve Türüç karşısında kurtarışları sayesinde ayakta kaldı. Takımdaki hassasiyet eksikliği az daha felaket bir sonuç doğruyordu."