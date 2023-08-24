Fredrik Midstjö: İkinci maçı da kazanıp gruplara kalmak istiyoruz

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Molde ile karşılaştı. Aker Stadı'nda oynanan maçı temsilcimiz 3-2'lik skorla kazandı.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Sergio Oliveira, 29. dakikada Mauro Icardi, 90+4. dakikada Midtsjö kaydetti.

Takımının galibiyet golünü atan orta saha oyuncusu Fredrik Midstjö, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Zor bir maçtı"

Norveçli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Zor bir maçtı. Molde hazır bir şekilde sahaya çıktı. Şans bulup gol attılar. Kendi tarafımıza baktığımızda biz de şans bulduk ve gollerimizi attık.

"Gruplara kalmak istiyoruz"

30 yaşındaki futbolcu, açıklamalarını şöyle noktaladı:

Bu koşulların nasıl olduğunu biliyorum. İkinci maç da zor olacak ama kendi taraftarımız bizim itici gücümüz olacak. İkinci maçı da kazanıp gruplara kalmak istiyoruz.