Fredrik Midstjö: İkinci maçı da kazanıp gruplara kalmak istiyoruz
ensonhaber.com

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Molde ile karşılaştı. Aker Stadı'nda oynanan maçı temsilcimiz 3-2'lik skorla kazandı.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Sergio Oliveira, 29. dakikada Mauro Icardi, 90+4. dakikada Midtsjö kaydetti.

Takımının galibiyet golünü atan orta saha oyuncusu Fredrik Midstjö, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Zor bir maçtı"

Norveçli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Zor bir maçtı. Molde hazır bir şekilde sahaya çıktı. Şans bulup gol attılar. Kendi tarafımıza baktığımızda biz de şans bulduk ve gollerimizi attık.

Fredrik Midstjö: İkinci maçı da kazanıp gruplara kalmak istiyoruz

"Gruplara kalmak istiyoruz"

30 yaşındaki futbolcu, açıklamalarını şöyle noktaladı:

Bu koşulların nasıl olduğunu biliyorum. İkinci maç da zor olacak ama kendi taraftarımız bizim itici gücümüz olacak. İkinci maçı da kazanıp gruplara kalmak istiyoruz.