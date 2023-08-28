Fredrik Midtsjö: Galip gelmek istiyoruz Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö, Molde karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

İHA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın saat 22.00’de sahasında Norveç temsilcisi Molde ile mücadele edecek.

Karşılaşma öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaraylı futbolcu Fredrik Midtsjö, şu şekilde konuştu:

Güçlü bir takımları var. İlk maçta onu gösterdiler. Şu anda 3-2 avantajımız var. Burada elimizden geleni yapıp, kendimizi göstermemiz gerekiyor. Buradan galibiyetle çıkmak istiyoruz.

"Hocamız için de zor bir şey, seçim yapmak"

Elinden geldiğinde çok çalıştığını ifade eden Midtsjö, şunları dedi:

Ben oynarsınız, bazen oynamazsınız, Hazır olmaya çalışıyorum. Son sezon şahsi olarak en iyi sezonum değildi. Hocama hazır olduğumu göstermeye çalışıyorum. Birçok iyi oyuncumuz var. Hocamız için de zor bir şey, seçim yapmak. Ben hazırım, umarım takımıma daha fazla destek olabilirim, goller atabilirim, yardımcı olabilirim.

"Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne girmesine yardımcı olabilmek de harika bir his"

Norveçli futbolcu olarak Molde’ye gol attığının hatırlatılması üzerine 30 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: