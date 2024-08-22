Gabriel Sara: Adım adım daha iyi oluyorum Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, Young Boys'a karşı alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Young Boys karşısında 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara 3-2 kaybedilen Young Boys maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ADIM ADIM DAHA İYİ OLUYORUM"

Tur için umudunu koruduğunu söyleyen Sara, "Elemeler her zaman zordur. İlk yarıda bazı şeyleri yapamadık, ikinci yarı düzelttik ama maalesef penaltıyla kaybettik. Daha iyi oynarsak turu geçeceğimize inanıyorum." dedi.

Bireysel performansı hakkında konuşan Brezilyalı oyuncu, "Kendimi iyi hissediyorum. Her antrenmanda, her maçta daha iyi oluyorum. İkinci ligden sonra bu seviyede oynamak kolay değil. Adım adım daha iyi oluyorum, kendimi iyi hissediyorum." sözlerini sarf etti.