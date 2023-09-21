Galatasaray 1 puanın yanında 930 bin euro da kazandı

ensonhaber.com
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk etti.
Beraberlik primi
Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta Kopenhag 2-2 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. Kopenhag karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak 1 puanı hanesine yazdıran Cimbom, beraberlik primi kazandı.
27 milyon lira
Şampiyonlar Ligi'ne katılarak 30 milyon euroya yakın gelir elde eden Galatasaray, beraberlik primi olan 930 bin euroyu da (27 milyon TL) kasasına koydu.