Galatasaray 1 puanın yanında 930 bin euro da kazandı Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kalan Galatasaray, 27 milyon TL'yi kasasına koydu.

ensonhaber.com Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk etti. Beraberlik primi Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta Kopenhag 2-2 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. Kopenhag karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak 1 puanı hanesine yazdıran Cimbom, beraberlik primi kazandı. 27 milyon lira Şampiyonlar Ligi'ne katılarak 30 milyon euroya yakın gelir elde eden Galatasaray, beraberlik primi olan 930 bin euroyu da (27 milyon TL) kasasına koydu.

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