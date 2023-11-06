Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarına devam etti

İHA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın Münih'e gidecek
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla Bayern Münih maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Münih’e hareket edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış