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Şampiyonlar Ligi



Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarına devam etti UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.