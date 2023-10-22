Galatasaray - Bayern Münih maçında Davide Massa düdük çalacak Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

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Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek derbi zaferi yaşayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

24 Ekim Salı akşamı saat 19.45'te başlayacak mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

İtalyan hakem yönetecek

Bu kritik öneme sahip mücadeleyi yönetecek hakem ise belirlendi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.