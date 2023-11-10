Galatasaray, Bayern Münih maçının hakemini UEFA'ya şikayet edecek Temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih'e 2-1 kaybetti. Kariyerinde ilk defa Devlet Ligi maçı yöneten hakem Antonio Nobre, verdiği hatalı kararlarla mücadeleye damga vurdu. Portekizli hakemin, sarı-kırmızılı takım tarafından şikayet edileceği iddia edildi

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, hakem kararlarına ciddi tepki gösterdi.

Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçın ardından Galatasaray yönetimi dikkat çeken bir karar aldı.

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray Kulübü, Bayern Münih maçının Portekizli hakemi Antonio Nobre ve VAR'daki hakemleri UEFA'ya şikayet edecek.

Okan Buruk eleştirmişti

Okan Buruk, maçın ardından hakem Nobre için "Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var." ifadelerini kullanmıştı.