Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag oldu

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi yapıldı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
GALATASARAY'IN RAKİBİ SLAVIA PRAG
Galatasaray, Şampiyonlar Yolu'nda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla eşleşti.
Organizasyonun 2. eleme turunda ilk maçlar 18-19 Eylül, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Bu turu geçen ekipler, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.
EŞLEŞMELER
Şampiyonlar Yolu
SKN St. Pölten (Avusturya)- ZNK Mura (Slovenya)
Benfica (Portekiz)-Hammarby (İsveç)
ZNK Osijek (Hırvatistan)-Twente (Hollanda)
Galatasaray-Slavia Prag (Çekya)
Roma (İtalya)-Servette (İsviçre)
Anderlecht (Belçika)-Valerenga (Norveç)
Vorskla Poltava (Ukrayna)-Celtic (İskoçya)
Lig Yolu
Sporting CP (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)
Juventus (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa)
Paris FC (Fransa)-Manchester City (İngiltere)
Fiorentina (İtalya)-Wolfsburg (Almanya)
BK Hacken FF (İsveç)-Arsenal (İngiltere)
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