Galatasaray - Kopenhag - CANLI SKOR Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde Kopenhag'ı konuk ediyor.

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1' Maç başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Kopenhag ile karşılaşıyor.

Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetiyor. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev oluyor.

Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 19.45'te başladı. Müsabaka, EXXEN platformundan yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Kopenhag: Grabara, Diks, Vavro, Lerager, Gonçalves, Jelert, Meling, Failk, Achouri, Elyounoussi, Larsson