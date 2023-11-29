Galatasaray - Manchester United maçı FC 24'te simüle edildi Temsilcimiz Galatasaray'ın Manchester United ile oynayacağı karşılaşmayı FC 24 oyununda simüle ettik.

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Galatasaray-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup maçı 29 Kasım Çarşamba günü (bugün) yapılacak.

Heyecan dolu mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Yapay zeka tahmin etti

Biz de bu özel maçı Ensonhaber Spor Servisi olarak, sevilen futbol oyunu EA FC 24'te (eski adıyla FIFA 24) yapay zekaya simüle ettirdik.

İşte nefes kesen karşılaşmanın EA FC 24'teki sonucu... Sizler de yoruma skor tahminlerinizi yapabilirsiniz.