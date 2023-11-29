Galatasaray - Manchester United maçının ilk 11'leri

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
Ali Sami Yen'de yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.
Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Ndombele, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi
Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Amrabat, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Höjlund
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