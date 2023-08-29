Galatasaray - Molde - CANLI SKOR

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10' Molde'den tehlikeli atak: Nelsson kritik müdahaleyle pozisyonu engelledi.
7' Mauro Icardi kullandığı penaltıda topu ve kaleciyi ayrı yerlere yollamayı başardı
7’ Goool… Galatasaray 1-0 Molde (Icardi) (P)
5' Penaltı kazanıyoruz. Icardi ceza sahası içinde yerde kaldı
3' Tete, Ellingsen'in müdahelesiyle yerde kaldı. Geriden oyun kuruyoruz
2' Molde gole yaklaştı Brynhildsen auta attı.
1' Maç başladı.
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Norveç'in Molde ekibini konuk ediyor.
Ali Sami Yen'de oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başladı. Maç, EXXEN platformundan yayınlanıyor.
Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor. Marciniak'ın yardımcılarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapıyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Tete, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi
Molde: Karlström, Haugan, Björnbak, Ellingsen, Knudtzon, Kaasa, Mannsverk, Breivik, Haugen, Wolff Eikrem, Brynhildsen