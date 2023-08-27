Galatasaray - Molde maçını Szymon Marciniak yönetecek UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2'nin rövanşında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Molde'yi konuk edecek. Bu mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

AA & Ensonhaber

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ağustos Salı günü Norveç'in Molde ekibiyle sahasında yapacağı play-off turu rövanş maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial yapacak.

2 önemli finali yönetti

42 yaşındaki Marciniak, Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası finalinde ve İstanbul'un ev sahipliğindeki Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalmıştı.