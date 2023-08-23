Galatasaray, Molde'yi elerse ne kadar kazanacak? İşte Şampiyonlar Ligi gelir dağılımı Temsilcimiz Galatasaray play-off turunda Molde'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi grup etabına kalacak. Sarı-kırmızılıların en az 15.64 milyon euro alması bekleniyor.

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Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 32 takım önümüzdeki hafta play-off ikinci maçlarının ardından belli olacak.

Temsilcimiz Galatasaray, Molde FK’yı geçerse bu 32 takım arasında olacak.

UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlara dağıtılacak para miktarı ise yaklaşık 2 milyar euro civarında.

Şampiyonlar Ligi'nde gelir dağılımı nasıl yapılıyor?

1. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında olan her takım 15.64 milyon euro alacak.

2. Grup aşamasında galibiyet alanlar 2.8 milyon euro ve beraberlik alanlar ise 930 bin euro kazanacak.

3. Gruptan çıkan takımlar: 9.6 milyon euro

4. Çeyrek finale kalanlar: 10.6 milyon euro

5. Yarı finale kalanlar: 12.5 milyon euro

6. Final oynayanlar: 15.5 milyon euro

7. Şampiyon: 4.5 milyon euro daha alacak.

Bu rakamlar kulüplerin alacağı net paralar. Bunların dışında bonuslar da verilecek. Kulüplerin ligde gösterdiği performans, Şampiyonlar Ligi’ndeki statülerine bağlı olarak daha fazla para kazanmaları mümkün olacak.