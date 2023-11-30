Galatasaray nasıl son 16'ya kalır? İşte ihtimaller... Temsilcimiz Galatasaray, Manchester United karşısında aldığı 1 puanla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma yolunda ipleri elinde tuttu.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. haftası bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda ise Bayern Münih'in ardından gruptan ikinci çıkacak takımın belirsizliği ise son haftaya taşındı.

İki maç da berabere bitti

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk eden Galatasaray, iki farklı geriye düştüğü maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 5'e, Manchester United ise 4'e yükseltti.

Grubun diğer maçında ise liderliğini garantileyen Bayern Münih sahasında Kopenhag ile golsüz berabere kaldı. Alınan bu skorla Bayern Münih 13, Kopenhag ise 5 puana çıktı.

Kopenhag'ı yenersek gruptan çıkıyoruz

Galatasaray, Manchester United karşısında aldığı bir puanla üst tura çıkma yolunda ipleri elinde tuttu.

Gruptaki son maçında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, maçtan galibiyetle ayrılması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

İkili averaj Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United karşısında ikili averajı eline geçirdi.

Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, son haftaya Manchester United'ın 1 puan önünde girdi.

Gruptan çıkmak için iddiasını sürdüren sarı-kırmızılılar, son haftada Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Manchester United ise Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.

Son hafta maçlarının ardından Galatasaray ile Manchester United arasında puan eşitliği olması halinde sarı-kırmızılılar tabloda rakibinin üstünde yer alacak.