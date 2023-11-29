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Şampiyonlar Ligi



Galatasaray nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Galatasaray nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların gruptan çıkma ihtimallerini sizin için derledik.