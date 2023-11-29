Galatasaray nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih - Kopenhag maçından gelecek sonuca göre de Avrupa'yı garantileyebilir.
İşte Galatasaray'ın tur ve Avrupa ihtimalleri...
Sarı-kırmızılılar, Manchester United maçı öncesi A Grubu'nda 4 maç sonunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'nda Bayern Münih lider olarak çıkmayı garantiledi. Alman devi, 4 maçta 12 puan topladı.
İkinci sırada bulunan Kopenhag ve temsilcimiz Galatasaray'ın 4'er puanı bulunuyor. Manchester United ise 3 puanla grupta son sırada yer alıyor.
İki maçı da kazanırsak üst tur
Galatasaray, kalan iki maçta Manchester United ve Kopenhag'ı mağlup etmesi durumunda diğer maçlara bakmadan Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak.
Sarı-kırmızılılar, Manchester United karşısında galip gelir, Kopenhag da Bayern Münih maçında kaybederse Galatasaray'a Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı maçta üst tur için 1 puan yeterli olacak.
Manchester'a kaybedersek...
Galatasaray, Manchester United'a kaybederse, Danimarka'da Kopenhag'ı mağlup etmek zorunda kalacak ve Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesini bekleyecek.
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