Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçının ilk 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, D Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayınlanacak.
Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ciro Carbone ile Alessio Berti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.
İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray'a tur için tüm galibiyet ver beraberlikler yeterli olurken iki farklı yenilgiler dahi sarı kırmızılıları play-off'a taşıyacak.
Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Emin, Angelino, Berkan, Torreira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi
Olimija Ljubljana: Vidovsek, Jorge Silva, David Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo, Rui Pedro