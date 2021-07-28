Galatasaray-PSV - CANLI SKOR

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanşında Galatasaray, sahasında PSV'yi konuk ediyor.

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62' Zahavi topla birlikte sol çaprazdan ceza alanına girdi, topu oyun alanında tutamadı.

59' Gol... Galatasaray 0-2 PSV (Van Ginkel)

52' Sağ kanattan kullanılan kornerde Max ortayı yaptı, ceza sahası içinde Van Ginkel kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

50' Ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Max kaleye vurdu, savunmadan seken top kornere gitti.

46' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Mostafa Mohamed'in yerine Babel ve Diage oyunda.

46' İkinci yarı başladı

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-1 PSV

37' Gol... Galatasaray 0-1 PSV (Madueke)

28' Ginkel ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

25' Gakpo ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu, vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

17' Galatasaray rakip yarı alanda top çeviriyor, boşluk arıyor.

14' Sekidika sağ kanattan ortayı yaptı, savunma topu karşıladı.

11' PSV kendi yarı alanından oyun kuruyor.

6' Sekidika'nın gönderdiği uzun top doğrudan auta çıktı.

1' Maç başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda ekibi PSV'yi konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetiyor. Galatasaray - PSV maçı DSmart'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed.

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi