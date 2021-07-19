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    Galatasaray-PSV rövanş maçının hakemi

    Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı rövanş maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 13:11
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    Galatasaray-PSV rövanş maçının hakemi

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın rakibiyle oynayacağı rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu.

    İTALYAN HAKEM MASSA YÖNETECEK

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 27 Temmuz'da oynanacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.

    Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.

    Galatasaray ile PSV arasındaki rövanş maçı, 27 Temmuz Salı akşamı saat 21.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

    Galatasaray-PSV rövanş maçının hakemi #1

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