Tur şansı mucizelere kalan Galatasaray'da taraftarlar Sarı Kırmızılı ekibin nasıl tur bileti alabileceğini araştırıyor. Galatasaray, PSV'yi nasıl eler detaylar haberimizde.

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven ile Hollanda'da kozlarını paylaşıyor.

İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yönettiği karşılaşma Philips Stadı'nda oynanırken temsilcimiz karşılaşmayı 5-1 geride tamamladı.

Önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçı öncesi işini mucizelere bırakan Sarı Kırmızılı ekipte taraftarlar, Galatasaray'ın nasıl tur atlayacağını ve gruplara nasıl kalacağını araştırıyor.

GALATASARAY PSV’Yİ NASIL ELER?

Bu sene değişen kuralla birlikte deplasman golü avantajı kaldırıldı. Galatasaray, rövanşı 4 farklı kazanırsa maç uzayacak. Fatih Terim ve öğrencilerine tur için en az 5 farklı galibiyete ihtiyaç var.

DEPASMAN GOLÜ KURALI GEÇERLİ DEĞİL

Yapılan düzenlemeye göre gelecek sezondan itibaren, UEFA bünyesindeki kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralı geçerli olmayacak.

İki takımın iki ayakta aynı sayıda gol atması durumunda karşılaşmalar doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine, eşitliğin bozulmaması halinde penaltı vuruşlarına taşınacak.

GALATASARAY BU TURU GEÇERSE İKİ AŞAMA DAHA VAR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra Play Off turunu geçmesi gerekecek.

Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek. Sarı Kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

RÖVANŞ 28 TEMMUZ’DA

İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21:00'de oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda zeminin yenilenmesi nedeniyle karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.