Galatasaray rövanşta 17 bin seyirciyle oynayacak

Galatasaray rövanşta 17 bin seyirciyle oynayacak

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile temsilcimiz Galatasaray karşılacak. Sarı-kırmızılılar rövanş maçında seyircisine kavuşacak.

UEFA’dan 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınmasına izin çıktı. Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin, Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.

GALATASARAY DA EVİNDE TARAFTARINA KAVUŞACAK

UEFA'nın maçların seyircili oynanmasına izin vermesinin ardından Galatasaray, rövanş maçını oynayacağı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na seyirci alabilecek.

TFF yetkililerinin bilgisi ve izni dahilinde biletlerin hazırlanmasına başlandığı öğrenildi. Galatasaray, 27 Temmuz 2021 tarihinde 17 bin taraftar ile PSV'yi ağırlayabilecek.

GALATASARAY NEDEN BAŞAKŞEHİR'DE OYNAYACAK?

Temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın zemininde yapılan yenileme çalışmaları nedeniyle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını kendi evinde değil, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak. Stadın zemin yenileme çalışmalarının sezon başına yetişmesi bekleniyor.