Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirin sahibi oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Molde'yi 2-1 devirdi ve yaklaşık 25 milyon euro gelir elde etmeye hak kazandı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç'in Molde ekibini konuk etti.

Galatasaray rakibini 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yükseldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mauro Icardi, 90+3. dakikada Angelino kaydetti. Molde'nin tek golü ise 66'da Hestad'dan geldi.

İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, ikinci maçta da Molde'yi 2-1'le geçerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

Galatasaray, 4 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2019-20 sezonunda mücadele eden 2021-22'de ise elemeleri geçemeyen sarı-kırmızılı ekip, 4 yıl aradan sonra gruplara kalarak önemli bir gelirin de sahibi olmaya hak kazandı.

Giriş parası garantilendi

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nden giriş parası olarak 15 milyon 640 bin euroyu kasasına koymayı garantiledi.

Aslan'ın son 10 yıllık UEFA Kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası ise 9 milyon 96 bin euro olarak hesaplandı. Toplamda ise gruplara kalarak daha sahaya çıkmadan 24 milyon 736 bin euroyu kasasına koydu.

Her galibiyetin bedeli 2.8 milyon euro

Her galibiyetin 2.8 milyon euro, beraberliğin ise 930 bin euro olduğu gruplarda alınacak her başarılı sonuçta bu rakam daha da artacak. Galatasaray gruptan çıkarsa 9.6 milyon euro daha kazanacak.

Çeyrek finalin 10.6 milyon euro, yarı finalin 12.5 milyon euro olduğu Devler Ligi'nde finalist takımlar 15.5 milyon euro daha kazanacak. Şampiyon olan takım ise 15.5 milyon euro'ya ek olarak 4.5 milyon euro daha alacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı son sezon olan 2019-20'de toplam 29.9 milyon euro gelir elde etmişti.