Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Galatasaray, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Slovenya temsilcisi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk etti.
İlk yarı
15. dakikada sarı-kırmızılı ekip etkili geldi. Olimpija Ljubljana savunmasının uzaklaştıramadığı top Kerem Aktürkoğlu'nda kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza sahasına ortasında kale sahasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vidovsek'te kaldı.
Icardi perdeyi açtı
24. dakikada Galatasaray öne geçti. Boey'in ortasında kaleci Vidovsek'in yumrukladığı topu Barış Alper Yılmaz kafayla kale sahası içine doldurdu. Bu noktada müsait durumdaki Icardi göğsüyle düzeltip voleyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
36. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest atışı Icardi kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda baraja çarpan top kaleci Vidovsek'te kaldı.
Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray, 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
55. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha orta alandaki Torreira'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası önüne hareketlenip meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
56. dakikada orta sahada topu kapan Seslar sağdan hareketlenen Pedro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı.
Torreira kırmızı kart gördü
64. dakikada Galatasaray, 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Torreira'nın Pedro'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Marco Guida, Uruguaylı futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Play-off turunda rakip Molde
Sarı-kırmızılı ekip play-off turunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi play-off maçları 22-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.