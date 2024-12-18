Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elendi

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Galatasaray, İtalya'da Roma deplasmanına çıktı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Alice Corelli'nin golüyle öne geçen Roma ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

DEVLER LİGİ MACERASI SONA ERDİ

İkinci yarıda 82. dakikada Rosanna Ventriglia ve 90+3. dakikada Elena Linari ile birer gol daha bulan İtalyan ekibi sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından temsilcimiz 6 maç sonucunda puan alamadı ve grubunu son sırada tamamladı.