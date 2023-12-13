Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elenerek milyonlarca euro kaybetti Galatasaray, Kopenhag maçını kaybederek Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve önemli miktarda para ödülü şansını da kaçırdı.

ensonhaber.com

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak bir üst tura yükselme şansını kaybetti.

Grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Devler Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılar, büyük bir para ödülünü de kaybetti.

12.4 milyon euroluk kayıp

Sarı-kırmızılı takım, kazanması halinde son 16 turunun yanı sıra 12,4 milyon euro parayı da kasasına koyacaktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu katılım, katsayı ve performans primlerinden gelen yaklaşık 30 milyon euroluk gelirle kapattı.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.