Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 2-1 mağlup olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile 5-1 kaybettiği maçın rövanşına çıktı.

İlk yarıda üstün oynayan PSV takımı golü de buldu. 37. dakikada sahneye çıkan Madueke, topu ağlara gönderdi ve temsilcimizin 1-0 geriye düştüğü golü attı.

Galatasaray, ilk yarıda az da olsa pozisyonlar bulsa da rakip kaleyi havalandıramadı ve devre arasına 1-0'lık mağlubiyetle gitti.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ

İkinci yarıda da üstün oynayan taraf Hollanda temsilcisiydi. Rakip kaleye tehlikeli gelen PSV, golü de buldu.

59. dakikada ceza sahasına gelen ortayı ağlara gönderen Van Ginkel, takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

Bu golden sonra Fatih Terim yaptığı değişikliklerle oyuna müdahale etmeye çalışsa da sarı-kırmızılı ekip oldukça etkisiz bir performans gösterdi.

PSV'de Boscagli, 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray rakibi 10 kişi kaldıktan sonra etkisini biraz da olsa artırdı ve 84. dakikada Diagne'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Ancak bu gol sarı-kırmızılılara yetmedi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.







