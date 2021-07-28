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    Galatasaray taraftarı PSV maçına giriş yaptı

    Galatasaray taraftarı PSV maçına giriş yaptı

    Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'da taraftarlar stada giriş yaptı.
    • DHA
    • 28.07.2021 - 20:30
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 20:39
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    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile 5-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek.

    Yüzde 50 oranında, yaklaşık 9 bin seyircinin alınacağı karşılaşma öncesi stat çevresinde zorlu maçı bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri ve Galatasaray'ı çok özlediklerini söyledi.

    Galatasaray taraftarı PSV maçına giriş yaptı #1

    “TRANSFERLERDEN ÇOK MEMNUNUZ”

    Bu sezon takımlarından başarı beklediklerini belirten taraftarlar, PSV maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca, yapılan transferlerden de oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

    Mart 2020'den bu yana ülkemizde ve tüm dünyada devam eden koronavirüs salgınıyla birlikte seyircisiz maçlara dönülmüştü.

    Yeni sezon önce alınan kararlar sonrasında seyircili maçlara kısmen de olsa izin verilirken bugün oynanacak olan mücadeleyle de sarı-kırmızılılar, 1.5 yıllık taraftar hasretini dindirdi.

    Galatasaray taraftarı PSV maçına giriş yaptı #2

    Galatasaray taraftarı PSV maçına giriş yaptı #3

    Galatasaray taraftarı PSV maçına giriş yaptı #4

    Galatasaray taraftarı PSV maçına giriş yaptı #5

    Galatasaray taraftarı PSV maçına giriş yaptı #6

    Galatasaray taraftarı PSV maçına giriş yaptı #7

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