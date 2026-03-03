Galatasaray taraftarları, Liverpool deplasmanında yer alamayacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Galatasaray, 10 Mart Salı günü Liverpool’u konuk edecek.

Temsilcimiz, rövanş karşılaşmasında ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de rakibine konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesinde UEFA’dan Galatasaray ceza geldi.

YASAK GELDİ

Son 16 Play-Off Turu’nda deplasmanda Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe deplasman tribünü yasağı getirilirken, 40 bin euro da para cezası verildi.

İTİRAZ EDİLECEK

Cezanın belli olmasının ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, karara itiraz edecek.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray Kulübü'nden resmi bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılar, şu ifadeleri kullandı:

25.02.2026 tarihinde deplasmanda Juventus ile oynadığımız, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından kulübümüze 40.000 euro para cezası ve bir sonraki deplasman müsabakasında seyircisiz oynama yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı UEFA Tahkim Kurulu nezdinde itiraz yoluna başvurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.