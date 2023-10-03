Galatasaray U19, Manchester United U19'a yenildi UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray U19, Manchester United U19'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

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UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray U19 Takımı, Manchester United U19 Takımı ile karşı karşıya geldi.

İngiliz ekibinin ev sahipliğinde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri ise 66 ve 86. dakikalarda Omori Forson, 75. dakikada Ethan Williams kaydetti.

Galatasaray, puanla tanışamadı

Bu mağlubiyetle birlikte Galatasaray, gruptaki ikinci karşılaşmasından da mağlup ayrılarak sıfır puanla grubun son sırasında kaldı. Manchester United ise 3 puana yükseldi.

Grubun 3. hafta maçlarında Galatasaray U19, Bayern Münih U19 takımını konuk edecek. Manchester ekibi ise Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak.