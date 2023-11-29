Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Manchester United'ı tek golle yıktı!

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UEFA Gençlik Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde Hakan Balta yönetimindeki Galatasaray ile Travis Binnion'un çalıştırdığı İngiliz ekibi Manchester United karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Galibiyet golü Baran'dan
Maçta sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 11. dakikada Baran Demiroğlu kaydetti.
Galatasaray puanını 6'ya çıkardı
Bu sonucun ardından Galatasaray, 6 puana yükseldi. Manchester United, 4 puanda kaldı.
Galatasaray, grubun son hafta maçında Danimarka ekibi Kopenhag'la deplasmanda karşılaşacak. Manchester United ise evinde Bayern Münih'i konuk edecek.
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