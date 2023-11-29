Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Manchester United'ı tek golle yıktı!
ensonhaber.com

UEFA Gençlik Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde Hakan Balta yönetimindeki Galatasaray ile Travis Binnion'un çalıştırdığı İngiliz ekibi Manchester United karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galibiyet golü Baran'dan

Maçta sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 11. dakikada Baran Demiroğlu kaydetti.

Galatasaray puanını 6'ya çıkardı

Bu sonucun ardından Galatasaray, 6 puana yükseldi. Manchester United, 4 puanda kaldı.

Galatasaray, grubun son hafta maçında Danimarka ekibi Kopenhag'la deplasmanda karşılaşacak. Manchester United ise evinde Bayern Münih'i konuk edecek.