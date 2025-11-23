Abone ol: Google News

Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçını Jose Maria Sanchez yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçında İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 13:21
Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçını Jose Maria Sanchez yönetecek
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.
  • Bu maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
  • Sanchez'in ekibinde Raul Cabanero, Inigo Prieto, Alejandro Muniz Ruiz ve Carlos del Cerro Grande gibi isimler yer alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray salı günü saat 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.

Bu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak.

Maçın 4. hakemi de Alejandro Muniz Ruiz olacak.

VAR VE AVAR HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI

Müsabakada VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Javier Iglesias Villanueva görev yapacak.

GALATASARAY 9. SIRADA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sonunda 9 puanla dokuzuncu, Union SG ise 3 puanla 28. sırada yer alıyor.

DEVLER LİGİ FİKSTÜRÜ

25 Kasım: Galatasaray - Union SG

9 Aralık: Monaco - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak: Manchester City - Galatasaray

MARTINEZ'İN ÜLKEMİZ ADINA YÖNETTİĞİ MAÇLAR

13.12.2018 Spartak Trnava 1-0 Fenerbahçe

12.12.2019 Borussia Mönchengladbach 1-2 Başakşehir

25.03.2023 Ermenistan 1-2 Türkiye

29.11.2023 Galatasaray 3-3 Manchester United

13.08.2024 Fenerbahçe 1-1 Lille

Eshspor Haberleri