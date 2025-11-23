Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçını Jose Maria Sanchez yönetecek

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.
- Bu maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
- Sanchez'in ekibinde Raul Cabanero, Inigo Prieto, Alejandro Muniz Ruiz ve Carlos del Cerro Grande gibi isimler yer alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray salı günü saat 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.
Bu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak.
Maçın 4. hakemi de Alejandro Muniz Ruiz olacak.
VAR VE AVAR HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI
Müsabakada VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Javier Iglesias Villanueva görev yapacak.
GALATASARAY 9. SIRADA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sonunda 9 puanla dokuzuncu, Union SG ise 3 puanla 28. sırada yer alıyor.
DEVLER LİGİ FİKSTÜRÜ
25 Kasım: Galatasaray - Union SG
9 Aralık: Monaco - Galatasaray
21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak: Manchester City - Galatasaray
MARTINEZ'İN ÜLKEMİZ ADINA YÖNETTİĞİ MAÇLAR
13.12.2018 Spartak Trnava 1-0 Fenerbahçe
12.12.2019 Borussia Mönchengladbach 1-2 Başakşehir
25.03.2023 Ermenistan 1-2 Türkiye
29.11.2023 Galatasaray 3-3 Manchester United
13.08.2024 Fenerbahçe 1-1 Lille