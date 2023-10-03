Galatasaray yönetiminden prim kararı: Manchester United maçını yenin kesenizi doldurun

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Şampiyonlar Ligi A grubundaki ilk maçta sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci maçında Manchester United deplasmanına çıkıyor.
Teknik direktör Okan Buruk planlarını 3 puan üzerine yaparken, Galatasaray yönetimi de taşın altına elini koydu.
1 milyon euro prim verilecek
Galatasaray yönetimi, Manchester United maçının kazanılması halinde teknik ekip ve futbolculara toplam 1 milyon euro (28.9 milyon lira) özel prim verme kararı aldı.
Gruplardaki her galibiyetinden 2.8 milyon euro (81 milyon lira) kazanacak olan Galatasaray, bu rakamın bir kısmını takıma dağıtacak.
(Güncel kur: 28.9 lira üzerinden hesaplanmıştır.)
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