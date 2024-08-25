Galatasaray - Young Boys maçını Espen Eskas yönetecek

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys ekibini konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde UEFA, bu kritik maçta görev yapacak hakemleri açıkladı.

NORVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

UEFA'da yer alan bilgilere göre; karşılaşmayı Norveçli Hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstlenecek.

Karşılaşmada Mohammead Usman Aslam dördüncü hakem olarak görev yapacak. VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da ise Erwin Blank yer alacak.

27 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

Galatasaray'ın Young Boys'u konuk edeceği maç 27 Ağustos Salı akşamı 22.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Sarı-kırmızılar, bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

Galatasaray, Young Boys'la İsviçre'de oynadığı ilk maçta rakibine 3-2 mağlup olmuştu.

OKAN BURUK, AZERİ HAKEM İSTEMİŞTİ

Öte yandan ilk maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rövanşı Azeri bir hakemin yönetmesini istediğini belirtmişti.

Buruk, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben tribündeydim cezamdan ötürü, tribünden seyrederken hakemin oyunu yönetmesi beni rahatsız etti. Hep oyunu durdurdu. Gereksiz kartlar gösterdi. 1 kartı yazması 1 dakika sürdü. Bu seviyede çok daha fazlasını bekliyor, hayal ediyorsunuz. İsviçre'nin Alman kantonundayız, Alman hakem geliyor. Oyuncularınızla problem yaşamış bir hakem geliyor. Kötü niyet aramıyorum ama atamalarda... Bir Azeri hakemi Türk maçına atıyorlar mı? Arabayla gelmiştir buraya hakem. Kardeş ülkeye Alman hakem atanmış. İnşallah rövanş maçına Azeri hakem atarlar. Eşitlemiş oluruz.