Galatasaray - Young Boys maçının ilk 11'leri UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, İsviçre takımı Young Boys'la karşılaşıyor.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

GALATASARAY, PLAY-OFF TURU'NDAN BAŞLADI

Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off Turu'ndan başladı.

İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

GALATASARAY, TURU NASIL GEÇER?

İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak.

Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech Batshuayi, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro