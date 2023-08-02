Galatasaray - Zalgiris maçının ilk 11'leri UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 2-2'nin rövanşında karşılaşan Galatasaray ile Zalgiris'in ilk 11'i belli oldu.

ensonhaber.com

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius'u ağırlayacak.



Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullanmasının ardından Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Günay Güvenç ve Kerem Demirbay'ı da renklerine bağlayarak oldukça iddialı bir kadro kuran Galatasaray, herhangi bir sürprize izin vermeden yoluna devam etmek istiyor.

Galatasaray-Zalgiris Vilnius 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Kerem, Halil.

Zalgiris Vilnius: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi

Galatasaray turu nasıl geçer

Galatasaray, bu akşam oynanacak rövanşta alacağı her türlü galibiyetle 3. ön eleme turuna yükselecek. UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralı kalktığı için, beraberlikte karşılaşma uzayacak. Zalgiris’in kazanması halinde ise Cimbom, Şampiyonlar Ligi’ne havlu atıp, Avrupa Ligi’ne geçiş yapacak.

Maç 21:30'da D-Smart'ta

Bu akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak Galatasaray-Zalgiris Vilnius Şampiyonlar Ligi maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da canlı yayınlanacak.