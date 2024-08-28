Haber Merkezi
Galatasaray, Young Boys karşısında aldığı mağlubiyetle birlikte Avrupa kupalarındaki kötü gidişatını sürdürdü.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 tur play-off'unda Sparta Prag'a karşı ilk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etmişti.
Bu sezona da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşarak başlayan Galatasaray, her iki maçta da mağlup oldu (3-2 ve 1-0). Böylece Galatasaray, Avrupa'daki son 3 maçında galibiyet yüzü göremedi.
KIRMIZI KART SORUNU
Galatasaray'ın son dönemde Avrupa maçlarında yaşadığı bir diğer sorun ise kırmızı kartlar oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, son 5 Avrupa maçında 5. kez kırmızı kart görerek dikkat çekti.
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