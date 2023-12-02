Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi piyangosu! Milyonlarca euro kasaya girdi
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Manchester United maçında iki puan kaybeden Galatasaray, kasasını ise doldurdu. UEFA'dan 930 bin euro (29.3 milyon TL) beraberlik ödülü alan sarı-kırmızılı kulüp, 10 bine yakın bilet satışından ise 40 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu.

Kasaya 31 milyon euro girdi

Taraftarlar, fiyatları 900 TL ila 20 bin TL arasında değişen Manchester United maçı biletlerini tamamen tüketmişti. Bir günde 70 milyon TL'ye yakın gelir elde eden Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi sayesinde 31 milyon euro kazandı.

12.4 milyon euro daha gelebilir

İkinci tura kalınması halinde 12.4 milyon euro (390.6 milyon TL) daha sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek.