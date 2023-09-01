Galatasaray'a tanıdık rakipler: Kim Min-Jae, Babacar, Cornelius ve Altay Bayındır
ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da saat 19.00'da gerçekleştirildi.

Çekilen kuralarla birlikte Galatasaray'ın grubu ve rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılılar; Bayern Münih, Kopenhag ve ile eşleşti.

Eski dostlar

Burada dikkat çeken olay ise tüm takımlarda kariyeri Türkiye'den geçmiş isimlerin yer alması.

Kopenhag'da Khouma Babacar (Alanyaspor ) ve Andreas Cornelius (Trabzonspor) daha önce Süper Lig'de oynayan isimler arasında yer alıyor.

Bayern Münih'te eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae forma giyerken, Manchester United'da da transferi resmi olarak açıklanan Altay Bayındır bulunuyor.

Galatasaray'a bu zorlu grupta başarılar diliyoruz...