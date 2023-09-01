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Galatasaray'a tanıdık rakipler: Kim Min-Jae, Babacar, Cornelius ve Altay Bayındır Abone Olun

Galatasaray'a tanıdık rakipler: Kim Min-Jae, Babacar, Cornelius ve Altay Bayındır Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'da tanıdık isimler bulunuyor.

ensonhaber.com UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da saat 19.00'da gerçekleştirildi. Çekilen kuralarla birlikte Galatasaray'ın grubu ve rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar; Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United ile eşleşti. Eski dostlar Burada dikkat çeken olay ise tüm takımlarda kariyeri Türkiye'den geçmiş isimlerin yer alması. Kopenhag'da Khouma Babacar (Alanyaspor ) ve Andreas Cornelius (Trabzonspor) daha önce Süper Lig'de oynayan isimler arasında yer alıyor. Bayern Münih'te eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae forma giyerken, Manchester United'da da transferi resmi olarak açıklanan Altay Bayındır bulunuyor. Galatasaray'a bu zorlu grupta başarılar diliyoruz...

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