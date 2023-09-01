Galatasaray'a tanıdık rakipler: Kim Min-Jae, Babacar, Cornelius ve Altay Bayındır

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da saat 19.00'da gerçekleştirildi.
Çekilen kuralarla birlikte Galatasaray'ın grubu ve rakipleri belli oldu.
Sarı-kırmızılılar; Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United ile eşleşti.
Eski dostlar
Burada dikkat çeken olay ise tüm takımlarda kariyeri Türkiye'den geçmiş isimlerin yer alması.
Kopenhag'da Khouma Babacar (Alanyaspor ) ve Andreas Cornelius (Trabzonspor) daha önce Süper Lig'de oynayan isimler arasında yer alıyor.
Bayern Münih'te eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae forma giyerken, Manchester United'da da transferi resmi olarak açıklanan Altay Bayındır bulunuyor.
Galatasaray'a bu zorlu grupta başarılar diliyoruz...