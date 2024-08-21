Galatasaray'da Muslera oyuna devam edemedi

Haber Merkezi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk oldu.
Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılan maçta sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
MUSLERA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçta sakatlanan Fernando Muslera, maça devam edemedi.
Maçın 45+6. dakikasında Young Boys'un tehlikeli atağında, Ugrinic'in pasıyla Monteiro savunma arkasına sarktı ancak karşı karşıya vuruşunda topu auta gönderdi. Pozisyonun ardından Muslera sakatlık yaşadı.
Monteiro ile çarpışan Muslera, ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini Günay Güvenç'e bıraktı.
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