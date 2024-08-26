Galatasaray'da Young Boys maçı öncesi dikkat çeken detay: Hiç yenilmediler...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33 maça çıkmıştı. 1993-1994 sezonundan itibaren katıldığı "Devler Ligi"nde, 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu süreçte 75 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 37 gol gördü.
Young Boys'u eleyerek 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray, bugüne kadar 17 kez grup aşamasında yer aldı. 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez doğrudan gruplara kaldı.
2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takılan sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında doğrudan gruplarda yer aldı.
AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY'IN PERFORMANSI
Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki performansı şu şekildedir:
İSVEÇRE TAKIMLARIYLA 19. MAÇ
Galatasaray, İsviçre takımlarıyla 18 kez karşılaşmış, 11 galibiyet ve 2 beraberlik almış, 5 kez mağlup olmuştur. Bu maçlarda 44 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 32 gol görmüştür.
İÇ SAHADA MAĞLUBİYETİ YOK
Galatasaray, iç sahada İsviçre takımlarıyla oynadığı 8 maçta hiç mağlup olmadı. Ev sahibi olduğu müsabakalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 24 kez havalandırmış ve kalesinde sadece 7 gol görmüştür.
Şimdi temsilcimiz bu istatistiği devam ettirmek için sahaya çıkacak...
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