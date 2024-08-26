Galatasaray'da Young Boys maçı öncesi dikkat çeken detay: Hiç yenilmediler... Galatasaray, Avrupa kupalarında şimdiye kadar 429 gol atarken, kalesinde 475 gol gördü. İsviçre takımlarıyla oynadığı maçlarda ise iç sahada hiç mağlup olmadı.

Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33 maça çıkmıştı. 1993-1994 sezonundan itibaren katıldığı "Devler Ligi"nde, 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu süreçte 75 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 37 gol gördü.

Young Boys'u eleyerek 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray, bugüne kadar 17 kez grup aşamasında yer aldı. 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez doğrudan gruplara kaldı.

2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takılan sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında doğrudan gruplarda yer aldı.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY'IN PERFORMANSI

Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki performansı şu şekildedir:

İSVEÇRE TAKIMLARIYLA 19. MAÇ

Galatasaray, İsviçre takımlarıyla 18 kez karşılaşmış, 11 galibiyet ve 2 beraberlik almış, 5 kez mağlup olmuştur. Bu maçlarda 44 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 32 gol görmüştür.

İÇ SAHADA MAĞLUBİYETİ YOK

Galatasaray, iç sahada İsviçre takımlarıyla oynadığı 8 maçta hiç mağlup olmadı. Ev sahibi olduğu müsabakalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 24 kez havalandırmış ve kalesinde sadece 7 gol görmüştür.

Şimdi temsilcimiz bu istatistiği devam ettirmek için sahaya çıkacak...