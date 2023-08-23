Galatasaray'da Yunus Akgün'ün golü geçersiz sayıldı Galatasaray'ın Molde karşısında Yunus Akgün ile 43. dakikada bulduğu gol pozisyon öncesinde yaşanan faul nedeniyle iptal oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında son Süper Lig şampiyonu temsilcimiz Galatasaray ile Norveç takımı Molde karşı karşıya geldi.

Aker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sarı-kırmızılı takımın Yunus Akgün ile bulduğu gol VAR tarafından iptal edildi.

Karar değişti

Mücadelenin 43. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün şut açısı aradıktan sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top yakın köşeden ağlarla buluştu.

Ancak VAR tavsiyesi ile kenara gelen hakem Anthony Taylor, Mertens ile Bjornbak'ın golden önceki pozisyonunu izledi ve faul kararı vererek golü iptal etti

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)