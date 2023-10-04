Galatasaray'dan Avrupa kulüplerine gönderme: Kuruluş amacımız bu Avrupa'da çıktığı son 20 maçta sadece 1 kez mağlup olan Galatasaray, sosyal medya paylaşımıyla rakiplerine de gözdağı verdi.

ensonhaber.com Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 20 müsabakada sadece 1 kez yenildi. 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 20 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı. "Amacımız Türk olmayan takımları yenmek" Öte yandan sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuruluşumuzda yazdığı gibi… Amacımız Türk olmayan takımları yenmek!" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.