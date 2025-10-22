Galatasaray'dan Filistin'e destek!

- Galatasaray taraftarları, Bodo/Glimt maçı öncesinde Filistin'e destek veren bir koreografi gerçekleştirdi.
- Tribünleri dolduran taraftarlar, Filistin bayrağı oluşturarak "Soykırımı durdur" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar açtı.
- Bu destek UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt karşılaşmasında da devam etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray ile Norveç takımı Bodo/Glimt karşı karşıya geldi.
Her zaman takımının yanında olan Galatasaray taraftarları, Bodo/Glimt mücadelesinde de tribünlerindeki yerini aldı.
TAKIMA DESTEK
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.
"SOYKIRIMI DURDUR"
Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.
Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt müsabakasını da boş geçmedi.
Ev sahibi takımın taraftarları, maç öncesindeki seremoni sırasında Filistin'e destek veren bir koreografi gerçekleştirdi.
Kuzey tribününde kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar, İngilizce "Soykırımı durdur" ifadelerinin yazılı olduğu büyük bir pankart açtı.
Kuzey tribününde ayrıca İngilizce "Özgür Filistin" yazılı pankart asıldı.