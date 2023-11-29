Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi koreografisi! Galatasaray - Manchester United maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Şampiyonlar Ligi'ne özel harika bir koreografiye imza attı.

ensonhaber.com

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan dev maç öncesinde biletleri günler önce alan stadyumu tıklım tıklım dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, harika bir görsel şölene imza attı.

Koreografi beğeni topladı

Galatasaray taraftarı, ManU maçı öncesinde Şampiyonlar Ligi'ne özel bir koreografi gerçekleştirdi.

Ortaya çıkan bu harika görüntüler ise sosyal medyada büyük yankı buldu. Sarı-kırmızılıların oluşturduğu koreografi büyük bir beğeni topladı.