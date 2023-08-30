Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi paylaşımı Galatasaray, Molde'yi eleyerek Devler Ligi'nde gruplara kaldığı maçın ardından, "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

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ensonhaber.com

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi konuk etti. Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, İstanbul'da da rakibini 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi gruplarına yükseldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mauro Icardi, 90+3. dakikada Angelino kaydetti. Molde'nin tek golü ise 66'da Hestad'dan geldi.

İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, ikinci maçta da Molde'yi 2-1'le geçerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

"Ait olduğumuz yerdeyiz"

Sarı-kırmızılılar, gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın paylaşımında, geçmiş dönemde Şampiyonlar Ligi'nde atılan goller kullanıldı ve "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.