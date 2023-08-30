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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından hem maddi hem de manevi şekilde tatmin oldu.
25 milyon euroluk net geliri hak eden sarı-kırmızılılar, manevi olarak da kendisini Devler Ligi'nde tartmanın heyecanını yaşayacak.
Fred göndermesi
Galatasaray, hazırladığı bir video ile "Şampiyonlar Ligi müziği Ali Sami Yen'de yeniden yankılanıyor." notunu düştü.
Videoda davul detayı dikkat çekti. Söz konusu içerikte Şampiyonlar Ligi topu kullanılırken stat ve müze gezildi. UEFA Kupası vurgusu yapılmasının ardından davul detayı öne çıktı.