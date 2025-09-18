Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt karşısında bulduğu gol iptal oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Alman takımı Eintracht Frankfurt ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 5-1'lik skorla mağlup oldu.
Frankfurt Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir an yaşandı.
Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt deplasmanında Barış Alper Yılmaz ile bulduğu bir gol geçerli sayılmadı.
BARIŞ AĞLARI SARSTI
42. dakikada Lucas Torreira'nın sağdan ortasında Barış Alper Yılmaz, kafayla topu ağlara gönderdi.
GOL SAYILMADI
Hakem Marco Guida, daha önceki pozisyonda Sane - Chaibi - Torreira arasında yaşanan pozisyonda Chaibi'ye faul yapıldığını işaret etti ve gol geçerli sayılmadı.
(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)